Reine Briefwahl: Schwanewede sucht neuen Bürgermeister Stand: 17.11.2020 13:06 Uhr Nach fast zwei Jahrzehnten beendet Bürgermeister Harald Stehnken (SPD) seine Amtszeit als Bürgermeister von Schwanewede. Wer folgt?

Vier Kandidaten treten an, um das Amt des Verwaltungschefs zu übernehmen. Dörte Gedat (Grüne), Thomas Witte (parteilos), Christina Jantz-Herrmann (parteilos, Kandidatin der SPD) sowie Dieter von Bistram (parteilos, Kandidat der CDU) kämpfen um das Amt. Das Besondere: Die Wahl wird wegen der Corona-Pandemie als reine Briefwahl stattfinden.

Ergebnis am Sonntagabend bei NDR.de

Ursprünglich sollte bereits am 15. November gewählt werden, nun werden die Stimmen der Briefwahl am 22. November ausgezählt. Das Ergebnis finden Sie am Sonntagabend an dieser Stelle. Insgesamt sind etwa 16.700 Wahlberechtigte aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Sollte sich keiner der Kandidaten deutlich durchsetzen und mehr als 50 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen, muss eine Stichwahl entscheiden. Der Wahlleiter peilt für die Auszählung einer möglichen Stichwahl den 13. Dezember an, sagte er NDR.de.

Weitere Informationen Übersicht: Wahlen in Niedersachsen 2020 21 Direktwahlen gibt es im Jahr 2020 in Niedersachsen. Gewählt werden Bürgermeister sowie ein Landrat. Eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 23.11.2020 | 06:30 Uhr