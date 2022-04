Reifenlager in Oldenburg brennt: Stadt unter Rauchwolke

Stand: 01.04.2022 09:28 Uhr

In Oldenburg ist am Freitagmorgen die Reifenlagerhalle einer Autowerkstatt im Bereich der Wilhelmshavener Heerstraße in Brand geraten. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz.