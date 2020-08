Stand: 20.08.2020 19:00 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Reifen geplatzt: Gülle-Transporter kippt um

Durch einen geplatzten Reifen ist am Donnerstag in Sulingen (Landkreis Diepholz) ein Gülle-Transporter von der Fahrbahn abgekommen. Der Sattelzug knickte zwei Bäume ab und kollidierte mit einem weiteren Baum. Der mit Gülle beladene Auflieger kippte um. Der 69-jährige Fahrer des Transporters wurde schwer verletzt. Der Mann musste aus dem Führerhaus befreit werden und in ein Krankenhaus nach Sulingen gebracht werden, sagte ein Polizeisprecher. Weil sich rund 15.000 Liter Gülle ins Erdreich ergossen hatten, waren Experten der Straßenmeisterei Bassum vor Ort. Ob Erdreich ausgebaggert werden musste, stand zunächst nicht fest.

