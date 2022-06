Stand: 13.06.2022 10:31 Uhr Regionalverkehr zwischen Bremen und Verden eingeschränkt

Voraussichtlich bis zum 30. September gibt es Einschränkungen im Regionalverkehr zwischen Bremen und Verden. Betroffen ist laut einem Bahnsprecher die RS 1. Züge, die stündlich in der 27. Minute ab Bremen Hauptbahnhof und in Verden in der zweiten Minute abfahren, fallen aus. Grund dafür seien Bauarbeiten auf der Strecke, teilt die Bahn mit.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 13.06.2022 | 15:00 Uhr