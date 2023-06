Stand: 23.06.2023 07:44 Uhr Regennasse Autobahn: Zwei Verletzte bei zwei Unfällen auf A29

Auf der A29 haben sich am Donnerstagabend innerhalb kurzer Zeit zwei Verkehrsunfälle ereignet. Gegen 22 Uhr stürzte ein 27-Jähriger bei Wilhelmshaven von seinem Motorrad und verletzte sich schwer. Der Mann hatte nach Polizeiangaben beim Überholen auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über seine Maschine verloren. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Kurz danach kam ein 40 Jahre alter Mann bei Rastede (Landkreis Ammerland) mit seinem Auto von der Straße ab und stieß gegen einen Baum. Er war mit seinem Fahrzeug auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern geraten, hieß es weiter. Auch dieser Fahrer kam verletzt in eine Klinik. Bei beiden Unfällen musste die A29 in Fahrtrichtung Osnabrück für die Rettungsarbeiten jeweils komplett gesperrt werden.

