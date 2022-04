Regen, Wellen, starke Böen: Sturmtief "Nasim" kommt in Fahrt Stand: 07.04.2022 11:29 Uhr Heftige Winterstürme haben den Ostfriesischen Inseln im Februar arg zugesetzt und Millionenschäden verursacht. Die ersten Inseln schütten ihre Strände wieder auf - doch heute drohen erneut Sturmböen.

Sturmtief "Nasim" nimmt heute drei Anläufe. Die ersten Böen haben die Küste, das Mittelgebirge und im Binnenland eine Linie zwischen Osnabrück und der Heide erreicht. Schäden wurden bislang keine gemeldet. Nachdem diese Welle abgeflacht ist, wird gegen Mittag die zweite erwartet. Experten erwarten im Emsland und in Ostfriesland Böen von bis zu 100 Kilometer pro Stunde. Am Abend dreht "Nasim" dann ein drittes Mal auf. Aber auch da erreicht der Sturm nicht die Qualität der Februar-Orkane. Es ist keine Sturmflut angekündigt.

VIDEO: Neuer Sturm im Anmarsch: Wangerooge bangt um Sandstrand (3 Min)

Auf den Inseln stehen erste Strandkörbe

Videos 3 Min Nach Sturmschäden: Wangerooge bekommt Strand zurück Die letzte Sturmflut hat vom Hauptstrand Wangerooges wenig übrig gelassen. Nun bringen Bagger Sand vom Osten der Insel. (16.03.2022) 3 Min

Die Insel-Kommunen hatten vorab Sorgen geäußert, dass sie nach dem angekündigten Tief "Nasim" mit der Arbeit an den Stränden wieder von vorn beginnen müssen. Die alten Schäden sind zu Teilen mittlerweile beseitigt. Auf Wangerooge sei rund die Hälfte der Strände mit Sand aufgefüllt, sagte Bürgermeister Marcel Fangohr (parteilos) NDR Niedersachsen. Man habe schon Strandkörbe aufgestellt. Nun werde überlegt, den Sand mit Planierraupen in sichere Bereiche zu schieben, so Fangohr. Auch auf Langeoog und Borkum sind bereits Strandstellen erneuert, Strandkörbe aufgestellt und Plankenwege für die Strandbesuchenden verlegt worden.

Sieben Millionen Euro Soforthilfe

Im Februar waren vor allem die Nordsee-Inseln Wangerooge, Norderney, Langeoog und Baltrum von den Stürmen betroffen. Teilweise verschwanden bis zu 90 Prozent der Strände innerhalb kürzester Zeit im Meer. Bei einem Krisentreffen der Insel-Bürgermeisterinnen und -Bürgermeister mit Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) sagte das Land sieben Millionen Euro Soforthilfen zu.

Landesforsten: Auf Waldspaziergang verzichten

Die Niedersächsischen Landesforsten warnen unterdessen vor dem Betreten der Wälder. Durch die vergangenen Dürrejahre, aber auch durch die Februarstürme seien zahlreiche Bäume angeschoben oder in ihrer Stabilität beeinträchtigt. "Wegen des aktuellen Windes sollte die Nähe zu Bäumen gemieden und auch auf den Waldspaziergang verzichtet werden", sagte Klaus Merker, Präsident der Landesforsten. Zwar sei der Wind deutlich weniger stark als die drei Stürme "Ylenia", "Zeynep" und "Antonia" im Februar, dennoch sei Vorsicht geboten. Den mit dem Wind einhergehenden Regen begrüßte Merker ausdrücklich: "Der März war deutlich zu trocken und es fehlt an Wasser, das gerade im Oberboden für das Anwachsen der Millionen Setzlinge dringend benötigt wird."

Am Freitag entspannt sich das Wetter im Norden etwas, es soll dann vereinzelt Regen- und Schneeregenschauer geben. Die Temperaturen sollen stellenweise bis auf 15 Grad Celsius klettern.

Schlagwörter zu diesem Artikel Sturm Hochwasser Sturmflut Extremwetter