Stand: 28.09.2024 11:57 Uhr Großsegler hautnah beim 22. Wilhelmshaven Sailing-Cup

Wilhelmshaven feiert an diesem Wochenende mit dem Sailing-Cup ein großes Fest rund um den Hafen. Höhepunkt ist die nach Angaben der Veranstaltenden "älteste Regatta für Traditionssegler" an der deutschen Nordseeküste. Heute messen sich dabei rund ein Dutzend Großsegler. Sie haben insgesamt rund 750 Gäste an Bord, die mit anpacken. Am späten Nachmittag sollen die bis zu 70 Meter langen Segler gemeinsam in einer Parade in den Hafen einlaufen. Dabei werden sie dem Publikum im Hafen live vorgestellt. Am Sonntag können die dann fest am Bontekai vertäuten Schiffe besichtigt werden. Das dreitägige Fest bietet den Gästen zudem unter anderem einen Kajenmarkt am Bontekai, einen Junior Sailing Cup und eine Papierbootregatta.

