Stand: 04.10.2023 08:21 Uhr Reetdachhaus in Flammen: Hoher Schaden bei Brand in Nordenham

Beim Brand eines Reetdachhauses in Nordenham (Landkreis Wesermarsch) ist am Dienstag ein Schaden in sechsstelliger Höhe entstanden. Nachbarn hatten am Vormittag das Feuer bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Zunächst hatte ein Gartenhaus gebrannt, das Feuer erreichte aber schnell das benachbarte Bauernhaus. Die Feuerwehr musste das Reetdach in Teilen öffnen, um das Haus in seiner Grundsubstanz retten zu können. Die Brandursache ist unklar. Ein technischer Defekt sei nicht ausgeschlossen, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde niemand.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 04.10.2023 | 06:30 Uhr