Stand: 18.12.2019 15:00 Uhr

Rechte "Feindesliste": Über 300 Namen im Norden

Auf sogenannten Feindeslisten haben Rechtsextreme die Namen Zehntausender Menschen aus Deutschland notiert und im Internet veröffentlicht. Seit zwei Jahren kursiert eine "Antifa-Liste" im Netz, auf der allein 25.000 Personen genannt sind. Rund 2.000 von ihnen leben in Niedersachsen, darunter 333 im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Oldenburg. Der dortige Staatsschutz hat die Betroffenen - aus den Landkreisen und kreisfreien Städten von Cuxhaven bis Diepholz und von Cloppenburg bis Verden - nun per Brief informiert, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet.

Polizei: "Seien Sie sparsam mit Ihren Daten" 18.12.2019 15:30 Uhr Hendrik Vieth von der Polizei Oldenburg rät am Mittwoch dazu, wenig Daten im Internet preiszugeben. Denn um auf den "Feindeslisten" von Rechtsextremen zu landen, brauche es nicht viel.







Polizei sieht keine konkrete Gefahr für Betroffene

Derzeit gebe es keine Anhaltspunkte, dass die Betroffenen konkret gefährdet seien, heißt es vonseiten der Polizei. Die Behörde spricht zudem ausdrücklich nicht von Todes- oder Feindeslisten. Den Verfassern gehe es allein darum, Menschen einzuschüchtern. Trotzdem wolle die Oldenburger Polizei die Betroffenen informieren, ihnen die Lage erklären sowie ein Gespräch anbieten, sagte Dezernatsleiter Hendrik Vieth dem NDR. Die meisten hätten das Angebot angenommen. Auf den Listen stehen demnach nicht nur Prominente. Unter ihnen sei zum Beispiel ein Oldenburger Richter, dem ein zu mildes Urteil gegen einen Angeklagten mit Migrationshintergrund vorgeworfen wird.

Adressen durch Datenklau bei Versand beschafft

Viele der Adressen auf der Liste stammen offenbar aus den gestohlen Kundendaten eines Versandhandels, der unter anderem Schuhe und Anti-AfD-Aufnäher vertreibt. Gerade die Tatsache, dass es jeden treffen könne, verunsichere die Betroffenen, sagte Staatsschützer Vieth. Die Listen stammen fast ausschließlich aus dem rechten Milieu und würden immer wieder ergänzt und verbreitet.

