Stand: 11.05.2023 17:38 Uhr Razzien in Nordniedersachsen: Polizei führt Schlag gegen Diebesbande

Die Polizei hat am Donnerstag acht Objekte im Landkreis Cuxhaven und den Städten Oldenburg und Bremerhaven durchsucht. Die Razzien richteten sich gegen eine Diebesbande. Verdächtig sind drei 26, 28 und 29 Jahre alte Männer aus dem Raum Bremerhaven. Bei den Einsätzen trafen die Ermittler den 26 und 29 Jahre alten Beschuldigten an. Der Aufenthaltsort des 28-Jährige ist unbekannt. Die beiden Verdächtigen bleiben auf freiem Fuß. Ein Untersuchungshaftbefehl gegen den Jüngsten in einer anderen Angelegenheit wurde laut Polizei außer Vollzug gesetzt. Fahnder stellten bei den Durchsuchungen unter anderem digitale Datenträger sowie Teile des Diebesgutes und hochwertiges Werkzeug sicher.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 12.05.2023 | 06:30 Uhr