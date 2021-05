Stand: 21.05.2021 08:13 Uhr Razzia wegen Kinderpornos: Durchsuchungen in Niedersachsen

Die Polizei hat in sechs Bundesländern Wohnungen im Zusammenhang mit Kinderpornografie durchsucht. Darunter waren auch zwei Objekte in Niedersachsen - in Hannover und Ganderkesee im Landkreis Oldenburg. Nach Angaben der zuständigen Staatsanwaltschaft Köln wird gegen 14 Verdächtige ermittelt. Sie sollen in einer Chatgruppe strafbare Videos und Bilder ausgetauscht haben. Es seien mehr als 250 Datenträger sichergestellt worden. Diese würden nun geprüft. Festnahmen gab es nicht. Die SPD-Fraktion im Niedersächsischen Landtag setzt sich unterdessen für ein zentrales Kinderschutzregister ein. "Wir wollen eine zentrale Abfragemöglichkeit schaffen, ähnlich dem Fahreignungsregister in Flensburg, um die Identität der Täter nicht zu decken", sagte die Rechtsexpertin der Fraktion, Wiebke Osigus.

