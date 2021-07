Stand: 14.07.2021 08:11 Uhr Razzia gegen organisierte Schleuser-Kriminalität in Leer

Beamte der Bundespolizei Bad Bentheim durchsuchen derzeit Objekte an verschiedenen Orten in Leer. Die Razzia im Auftrag der Staatsanwaltschaft Aurich richtet sich den Angaben zufolge gegen das organisierte Einschleusen von Ausländern. Die Durchsuchungen finden auch an einem Ort in Rheinland-Pfalz statt. Um den Erfolg des Einsatzes nicht zu gefährden, machen Bundespolizei und Staatsanwaltschaft derzeit keine weiteren Angaben. Im Laufe des Tages wollen sie sich äußern.

