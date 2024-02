Stand: 09.02.2024 07:53 Uhr Rauchgas eingeatmet: Bewohner bei Brand in Bassum verletzt

Bei einem Brand in Bassum (Landkreis Diepholz) ist am Donnerstagabend ein Mann verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte er Rauchgas eingeatmet. Er musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Ersten Erkenntnissen zufolge war das Feuer in dem Wohnzimmer des Hauses ausgebrochen. Nachbarn hatten den Brand in dem Einfamilienhaus im Bassumer Ortsteil Nordwohlde bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert. Die Polizei geht von einem Sachschaden in Höhe von 80.000 Euro aus. Die Brandursache ist noch unklar.

