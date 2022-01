Stand: 27.01.2022 07:37 Uhr Raubüberfall in Colnrade: Polizei sucht fünf Täter

Fünf Unbekannte haben am Dienstag in Colnrade im Landkreis Oldenburg eine Frau in ihrem Haus mit einer Waffe bedroht. Die Täter sollen durch eine unverschlossene Tür eingedrungen sein, teilt die Polizei mit. Sie forderten die 56-Jährige auf, ihnen Bargeld zu geben. Nachdem die Unbekannten es bekommen hatten, flüchteten sie. Die 56-Jährige wurde leicht verletzt. Die Polizei Wildeshausen bittet Zeugen, sich unter Telefon (04431) 941-0 zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 27.01.2022 | 07:30 Uhr