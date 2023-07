Stand: 06.07.2023 12:56 Uhr Raubüberfall auf Taxi: Unbekannter erbeutet Bargeld

Ein Taxifahrer aus Oldenburg ist in der Nacht auf Donnerstag von einem unbekannten Fahrgast ausgeraubt worden. Laut Polizei stieg der Täter in der Oldenburger Innenstadt in das Taxi und ließ sich von dort nach Bremen fahren. Den Fahrpreis zahlte er im Voraus. In der Hansestadt angekommen, verließ er zunächst das Auto und bat den 31-jährigen Taxifahrer zu warten. Als der Fahrgast zurückkam, zog er ein Messer, bedrohte damit den Fahrer und zwang ihn, das Bargeld auszuhändigen. Er wurde als etwa 170 Zentimeter groß, mit dunklem Teint und Vollbart beschrieben. Der Mann trug eine graue Basecap und dunkle Kleidung. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter Telefon (0421) 3 62 38 88 entgegen.

