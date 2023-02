Stand: 16.02.2023 11:09 Uhr Drei Menschen bei Verkehrsunfall in Rastede verletzt

Bei einem Verkehrsunfall an einer Kreuzung in Rastede (Landkreis Ammerland) sind in der Nacht zu Donnerstag drei Menschen verletzt worden. Laut Polizei war aus bislang ungeklärter Ursache das Auto eines 23-Jährigen mit dem Wagen einer 28-Jährigen kollidiert. Beide Pkw schleuderten von der Straße auf einen Fußweg. Das Fahrzeug der jungen Frau wurde zwischen einem Laternenmast und dem anderen Auto eingeklemmt. Die schwer verletzte Fahrerin musste über den Kofferraum aus ihrem Auto klettern. Die beiden Insassen des anderen Pkw wurden ebenfalls ins Krankenhaus gebracht.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 16.02.2023 | 09:30 Uhr