Stand: 28.06.2021 08:07 Uhr Rastede: Trio attackiert 31-Jährigen mit Druckluftpistole

Am Sonntagabend kam es in Rastede (Landkreis Ammerland) zu einem Großeinsatz der Polizei. Wie die Behörde mitteilte, sollen drei Männer im Alter von 25 bis 28 Jahren einen 31-Jährigen im Ortsteil Wahnbek angegriffen und leicht verletzt haben. Die mutmaßlichen Angreifer aus der Region Delmenhorst sollen das Opfer, das sich daraufhin mit einem Messer bewaffnete, unter einem Vorwand auf die Straße vor dessen Wohnung gelockt haben. Dort kam es zu einem Handgemenge, während dessen einer der Täter dreimal mit einer Druckluftpistole geschossen haben soll. Das Trio flüchtete, sei dann in unmittelbarer Nähe des Tatorts von der Polizei getoppt und vorübergehend festgesetzt worden. Gegen die Täter wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

