Stand: 13.06.2021 15:59 Uhr Ramsloh: Polizei beendet große Party an Badesee

Die Polizei hat eine Party mit rund 300 Menschen am Hollener See in Ramsloh (Landkreis Cloppenburg) aufgelöst. Nach Angaben einer Sprecherin hatten sich mehrere Badegäste über die lauten Jugendlichen und jungen Erwachsenen beschwert. Da sich ein Großteil der Feiernden nicht an die Corona-Auflagen hielt, mussten die Beamten am Freitag die Party auflösen und mehrere Platzverweise aussprechen. Im Rahmen des Einsatzes soll es zu einem medizinischen Notfall gekommen sein. Nähere Angaben dazu machte die Sprecherin nicht.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 14.06.2021 | 06:30 Uhr