Radfahrerin stirbt bei Unfall in Bad Zwischenahn

Bei einem Verkehrsunfall in Bad Zwischenahn (Landkreis Ammerland) ist eine 24 Jahre alte Fahrradfahrerin ums Leben gekommen. Laut Polizei wollte die junge Frau am späten Mittwochabend an einer Kreuzung die Fahrbahn überqueren - "obwohl die Ampel Rot war", so ein Polizeisprecher. Ein 23-jähriger Autofahrer habe nicht mehr abbremsen können und mit seinem Wagen die Radfahrerin erfasst. Die 24-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Der Autofahrer erlitt einen schweren Schock und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 08.07.2021 | 07:30 Uhr