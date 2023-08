Stand: 09.08.2023 20:08 Uhr Radfahrerin bei Unfall in Syke schwer verletzt

Bei einem schweren Verkehrsunfall ist am Mittwoch in Syke (Landkreis Diepholz) eine 23-jährige Radfahrerin lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte die Frau auf der B6 einem Auto die Vorfahrt genommen und war mit dem Fahrzeug zusammengestoßen. Ein Rettungshubschrauber brachte die 23-Jährige in ein Krankenhaus. Die drei Insassen des Wagens erlitten nach Polizeiangaben einen Schock.

