Stand: 02.03.2025 12:25 Uhr Radfahrer stürzt im Landkreis Aurich in Kanal und stirbt

Ein Radfahrer ist in der Gemeinde Südbrookmerland (Landkreis Aurich) in einen Kanal gestürzt und dabei ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurden die Einsatzkräfte am Morgen gegen 8.30 Uhr von Passanten alarmiert. Rettungsdienst, DLRG, Feuerwehr und Polizei konnten den 57-Jährigen jedoch nur noch tot aus dem Wasser im Ortsteil Moordorf bergen, so eine Sprecherin. Die Außentemperatur soll zu diesem Zeitpunkt um den Gefrierpunkt gelegen haben. Wann und warum der Mann in den Kanal gefallen ist, werde derzeit ermittelt, hieß es weiter.

