Stand: 13.02.2022 13:45 Uhr Radfahrer fährt in Münkeboe in Wassergraben und stirbt

In Münkeboe in der Gemeinde Südbrookmerland (Landkreis Aurich) ist am Sonnabend ein Mann ums Leben gekommen. Wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte, konnte der Mann am späten Abend nur noch tot aus einem Wassergraben geborgen werden. Offenbar war der 53-Jährige zuvor mit seinem Fahrrad von der Fahrbahn abgekommen und in den Graben gestürzt. Passanten entdeckten den leblosen Körper und alarmierten die Rettungskräfte, die den Mann aber nicht mehr wiederbeleben konnten.

