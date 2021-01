Stand: 13.01.2021 15:29 Uhr Quartett beraubt 23-Jährigen bei fingiertem Autokauf

Unbekannte haben einem 23-Jährigen im Landkreis Ammerland einen Autohandel vorgetäuscht und den Mann ausgeraubt, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Der Mann war am Dienstag gegen 23 Uhr mit einem Bekannten zum Kauf eines Gebrauchtwagens auf einen Supermarktparkplatz in Edewecht gekommen, um das Auto wie abgesprochen abzuholen und den Kaufpreis zu übergeben. Dort wurde der 23-Jährige von vier Männern umringt und unter anderem mit einem Baseballschläger bedroht. Sie nahmen ihm einen vierstelligen Geldbetrag ab und flüchteten. Die Polizei fahndete in der Nacht ohne Erfolg nach den Räubern.

