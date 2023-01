Stand: 26.01.2023 06:50 Uhr Punker Schnipsy aus Weener ist tot

Der in Weener im Landkreis Leer stadtbekannte Punker Schnipsy ist tot. Der 39-Jährige starb am Mittwoch nach einem Krebsleiden in einem Hospiz in Leer, wie Freunde NDR Niedersachsen bestätigten. Der Mann, der mit bürgerlichem Namen Stefan Sinning hieß, war kürzlich durch seinen letzten Wunsch im Nordwesten bekannt geworden. Er wollte noch einmal wie früher auf dem Supermarktparkplatz schnorren. Sie seien trotz Trauer auch erleichtert, dass Schnipsy nun keine Schmerzen mehr habe und ihnen von oben zuschaue, sagte Anita Geerdes. Sie hatte ihm den letzten Wunsch erfüllt. Mit Hilfe des Vereins Steernsnupp durfte Schnipsy vor zwei Wochen mit seinen Hunden noch einmal für einige Stunden an seinem Stammplatz vor einem Supermarkt in Weener schnorren. Fast 200 Freunde nahmen damals von ihm Abschied. Auch für seine Beerdigung hatte Schnipsy noch einen Wunsch geäußert: Es möge eine große Party ohne Trauerkleidung, dafür mit viel Bier werden.

