Pumpenausfall Grund für Absacken der "Seute Deern"

Der Grund für den massiven Wassereinbruch bei dem historischen Segelschiff "Seute Deern" steht offenbar fest. "Nach jetzigem Kenntnisstand sind die Lenzpumpen ausgefallen", sagte der kaufmännische Geschäftsführer des Deutschen Schifffahrtsmuseums (DSM) in Bremerhaven, Konrad Otten. Die Wasserpumpen sollten den seit Langem undichten Rumpf des Dreimasters trocken halten. Warum sie am Freitagnachmittag ausfielen, ist laut Otten noch unklar. In den folgenden Stunden drang so viel Wasser in das Schiff ein, dass dieses zunächst in Schräglage geriet und in der Nacht zu Sonnabend schließlich um zwei Meter auf den Grund des Museumshafens absackte. Ein Sachverständiger prüfe nun, wie der Frachtsegler gehoben werden könne. Otten rechnet am Dienstag mit ersten Ergebnissen.

"Seute Deern" auf Hafengrund gesackt 31.08.2019 10:15 Uhr Wegen ausgefallener Pumpen ist das Segelschiff "Seute Deern" in Bremerhaven mit Wasser vollgelaufen. Daraufhin ist der historische Dreimaster auf den Hafengrund gesackt.







Passanten fiel Schieflage der "Seute Deern" auf

Einem Passanten war am Freitagabend zunächst aufgefallen, dass die "Seute Deern" schief im Hafenbecken lag. Er benachrichtigte daraufhin die Feuerwehr. Als diese und Helfer des Technischen Hilfswerks (THW) daraufhin das Schiff erkundeten, habe es sich so bedrohlich geneigt, dass der Einsatz abgebrochen wurde. Derzeit liege es sicher im Schlick, wie ein Feuerwehrsprecher NDR.de am Sonnabend sagte. Angesichts der zu erwartenden Touristen habe die Polizei das Gelände jedoch zur Sicherheit weiträumig abgesperrt.

"Müssen alles daran setzen, dieses Schiff zu retten"

Der 100 Jahre alte und knapp 76 Meter lange Dreimastsegler ist sanierungsbedürftig. Das Deutsche Schifffahrtsmuseum hatte für die Restaurierung jüngst rund 32 Millionen Euro veranschlagt. 17 Millionen Euro davon bezuschusst der Bund, weitere Geldgeber sind das Land Bremen und die Stadt Bremerhaven. Wann die Sanierung beginnt, ist nach dem Vorfall vom Freitagabend ungewiss: "Wir müssen jetzt alles daran setzen, dieses Schiff zu retten", sagte DSM-Geschäftsführer Otten. "Die Bestrebungen sind nach wie vor, das Schiff zu erhalten." Die "Seute Deern" sei einer der letzten hölzernen Frachtsegler. Die Lebensdauer von Holzschiffen sei eben nicht sehr hoch.

