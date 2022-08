Stand: 18.08.2022 02:00 Uhr Prozessbeginn: Hat Lkw-Fahrer tödlichen Unfall herbeigeführt?

Ein 43 Jahre alter Lkw-Fahrer muss sich von heute an wegen Totschlags vor dem Landgericht Verden verantworten. Der Mann soll in seinem Lkw auf der B6 bei Bruchhausen-Vilsen (Landkreis Diepholz) absichtlich in den Gegenverkehr gefahren sein. Dabei stieß sein Sattelzug frontal in einen anderen Lkw. Dessen 63 Jahre alter Fahrer starb. Der Unfallverursacher aus Sulingen wurde lebensgefährlich verletzt. Die Tat ereignete sich im November 2020. Die beiden Fahrer kannten sich nicht. Die Anklage vor dem Landgericht Verden lautet Totschlag.

Weitere Informationen Landkreis Diepholz: Lkw-Fahrer stirbt bei Unfall auf B6 Der Unfallverursacher wurde lebensgefährlich verletzt. Die B6 war bei Bruchhausen-Vilsen für mehrere Stunden gesperrt. (10.11.2020) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 18.08.2022 | 06:30 Uhr