Prozessbeginn: Geiselnahme in Oyten wegen Gold und Geld? Stand: 27.02.2023 15:45 Uhr Ab Dienstag müssen sich vor dem Landgericht Verden zwei Angeklagte unter anderem wegen Geiselnahme verantworten. Im Dezember 2018 sollen sie einen Mann entführt haben. Es geht um Gold und Geld.

Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten vor, das mit ihnen verwandte Opfer vor der Entführung zu Boden gebracht und ihm mehrfach gegen den Kopf geschlagen zu haben. Dann sollen sie den Mann in ein Fahrzeug gesetzt und ihm einen Stoffbeutel über den Kopf gezogen haben. Anschließend sei der Mann in einen angemieteten Keller gebracht worden, so der Vorwurf. Der Grund für die mutmaßliche Entführung: Die beiden Angreifer vermuteten offenbar, dass der Mann Goldbarren und Bargeld bei der Mutter eines der Angeklagten gestohlen habe.

Gasbrenner ans Gesicht gehalten?

Um den Entführten zum Reden zu bringen, soll einer der Angeklagten ihm Feuerzeugbenzin in die Nasenlöcher gesprüht haben, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Außerdem hätten die mutmaßlichen Täter dem Mann einen entzündeten Gasbrenner vor den Schritt und an das Gesicht gehalten. Die Angeklagten sollen den Geschädigten später auf einem Feldweg freigelassen haben.

Insgesamt hat das Landgericht Verden bisher zwölf Zeugen und einen Sachverständigen geladen und sieben Verhandlungstage angesetzt. Das Landgericht Düsseldorf hatte 2021 in dem Fall bereits einen weiteren beteiligten Mann zu 22 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt.

