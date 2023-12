Stand: 12.12.2023 10:57 Uhr Prozessauftakt: Mann aus Vechta soll Ex-Freundin erstochen haben

Vor dem Landgericht Oldenburg hat am Dienstag der Prozess gegen einen 30-Jährigen begonnen, der in Vechta seine Ex-Freundin erstochen haben soll. Er ist wegen des Vorwurfs des heimtückischen Mordes angeklagt. Ende Juni soll der Mann mehrfach auf die 23-Jährige aus Rheda-Wiedenbrück (Nordrhein-Westfalen) mit einem Messer eingestochen haben, weil diese die Beziehung endgültig beenden wollte, wie das Landgericht Oldenburg mitteilte. Dann soll der Angeklagte selbst den Notruf gewählt haben. Der Notarzt konnte der Frau aber nicht mehr helfen. Die Polizei fand in der Wohnung in Vechta auch zwei qualmende Holzkohlegrills. Ein Brand war allerdings nicht entstanden. Dem Angeklagten droht eine lebenslange Haftstrafe.

