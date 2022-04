Prozess um Doppelmord in Delmenhorst: Urteil am Dienstag Stand: 25.04.2022 12:46 Uhr Im Prozess um einen Doppelmord in Delmenhorst will das Landgericht Oldenburg am Dienstag das Urteil sprechen. Der Angeklagte soll seine Frau und einen vermeintlichen Nebenbuhler getötet haben.

Der 34-Jährige hatte zum Prozessauftakt Mitte März beide Taten gestanden. Als Motiv nannte er unter anderem Eifersucht. Laut Anklage stach der Angeklagte am 3. Oktober vergangenen Jahres in einer Bar in Delmenhorst unvermittelt 30-mal auf sein erstes Opfer ein - der vermeintliche Nebenbuhler starb noch vor Ort. Auf seine 27 Jahre alte Ehefrau soll der Angeklagte noch am selben Abend im Beisein der gemeinsamen achtjährigen Tochter 21-mal eingestochen haben. Die Ehefrau erlag zwei Tage später ihren Verletzungen.

VIDEO: Doppelmord-Prozess: Angeklagter legt Geständnis ab (22.03.2022) (1 Min)

Gutachten bescheinigt verminderte Schuldfähigkeit

Zuletzt hatte ein psychiatrisches Vorab-Gutachten dem Angeklagten eine verminderte Schuldfähigkeit attestiert. Demnach soll er im Wahn gehandelt haben. In einem weiteren Verfahren müssen sich die Brüder und Cousins des Angeklagten wegen Beihilfe zum Mord vor Gericht verantworten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 25.04.2022 | 09:30 Uhr