Prozess in Verden: Staatsanwaltschaft fordert Urteil wegen Mordes

Im Prozess gegen einen 32-jähriger Mann aus Verden hat die Staatsanwaltschaft vor dem Landgericht Verden eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes gefordert. Die Anklage lautete zunächst auf Totschlag. Der Angeklagte soll im September 2023 seiner damalige 31-jährigen Freundin gegen den Kopf geschlagen und später mit Stichen und Schnitten tödlich verletzt haben. Der Mann habe sich gekränkt gefühlt und aus Wut zugestochen, weil seine Freundin ihn habe verlassen wollte, sagte der Staatsanwalt am Mittwoch in seinem Plädoyer. Auch die Nebenklage forderte eine lebenslange Freiheitsstrafe. "Er wollte sie töten, er hat sie getötet", es liege das Mordmerkmal der niedrigen Beweggründe vor, so die Anwältin der Mutter der Getöteten. Der Mann habe die Frau eingeschränkt, kontrolliert, geschlagen und gedroht, deren Angehörige zu töten, so die Anwältin weiter. Die Verteidigung beantragte eine Verurteilung wegen Totschlags, weil der Mann aus Verzweiflung und Ausweglosigkeit gehandelt habe.

