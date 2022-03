Prozess gegen Vorgesetzte: Högel äußert sich zu Arbeitsklima Stand: 02.03.2022 11:39 Uhr Im Prozess gegen frühere Vorgesetzte des verurteilten Patientenmörders Niels Högel hat dieser erneut vor dem Landgericht Oldenburg als Zeuge ausgesagt. Er sprach über seine Arbeitsbeziehungen.

Der wegen 85-fachen Mordes an Patienten verurteilte frühere Krankenpfleger ging unter anderem auf das Arbeitsklima auf der herzchirurgischen Intensivstation in Oldenburg ein. Dort hatte er zahlreiche Menschen getötet. Die Arbeitsbeziehungen seien gut und freundlich gewesen, sagte Högel vor Gericht. "Ablehnung habe ich nie erlebt."

Zwischen 2000 und 2005 wehrlose Patienten umgebracht

Als er damit angefangen habe, den Patienten nicht verordnete Medikamente zu spritzen, habe er noch alles dafür getan, um nicht entdeckt zu werden, sagte Högel. Später habe er das nicht mehr gemacht. Der 45-Jährige hatte in den Kliniken Oldenburg und Delmenhorst von 2000 bis 2005 wehrlose Patienten umgebracht.

Vorgesetzte sollen Hinweise gehabt haben

Das Oldenburger Landgericht versucht in dem Prozess herauszufinden, warum sieben Verantwortliche aus den beiden Kliniken nicht eher etwas bemerkt haben. Sie sind in unterschiedlichem Umfang wegen Beihilfe zum Totschlag beziehungsweise versuchtem Totschlag jeweils durch Unterlassen angeklagt. Sie sollen nichts gegen die Verbrechen unternommen haben, obwohl ihnen Hinweise darüber vorgelegen hätten, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft.

Högel 2019 zu lebenslanger Haft verurteilt

Bei den Angeklagten handelt es sich um drei Ärzte, drei leitende Pflegerinnen und Pfleger und einen Ex-Klinik-Geschäftsführer der Kliniken Oldenburg und Delmenhorst. Högel war 2019 zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden, die er in der JVA Oldenburg verbüßt. Er war bereits am Dienstag im Prozess um seine ehemaligen Vorgesetzten vor Gericht vernommen worden.

