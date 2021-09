Prozess gegen IS-Rückkehrerin aus Lohne kurz vor Abschluss Stand: 13.09.2021 06:48 Uhr Vor dem Oberlandesgericht München neigt sich der Prozess gegen eine mutmaßliche IS-Rückkehrerin die Plädoyers dem Ende. Jennifer W. aus Lohne (Landkreis Vechta) ist wegen Mordes durch Unterlassen angeklagt.

Mit ihrem Mann soll die Angeklagte im Sommer 2015 im Irak aus einer Gruppe von Kriegsgefangenen heraus ein fünf Jahre altes Mädchen gekauft haben. Das Kind sei von dem Paar als Sklavin im Haushalt gehalten worden. Weil das Kind krank wurde und deswegen ins Bett machte, habe der Mann das Mädchen draußen angekettet und es unter sengender Sonne verdursten lassen, so die Anklage. Jennifer W. soll ihren Mann gewähren lassen und nichts zur Rettung des Mädchens unternommen haben. Heute erwartet das Gericht - sofern keine Anträge der Verteidigung mehr dazwischen kommen - das Plädoyer der Bundesanwaltschaft.

Videos 3 Min IS-Rückkehrerin aus Lohne vor Gericht Jennifer W. aus Lohne soll als IS-Angehörige an der Ermordung eines fünfjährigen Mädchens beteiligt gewesen sein. Nun hat in München der Prozess gegen die 27-Jährige begonnen. (09.04.2019) 3 Min

Anklage: Als Sittenwächterin für den IS unterwegs

Laut Anklage war Jennifer W. zudem vom IS dafür bezahlt worden, als sogenannte Sittenwächterin die Kleidervorschriften des IS zu kontrollieren. Zur Einschüchterung sei sie mit einer Kalaschnikow und einer Pistole bewaffnet und mit einer Sprengstoffweste ausgerüstet gewesen, so die Bundesanwaltschaft. Ihr wird deshalb auch Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung vorgeworfen.

Weitere Informationen IS-Anhängerin aus Lohne wegen Mordes vor Gericht Jennifer W. aus Lohne soll als IS-Angehörige an der Ermordung eines fünfjährigen Mädchens beteiligt gewesen sein. Am Dienstag begann in München der Prozess gegen die 27-Jährige. (09.04.2019) mehr IS-Anhängerin schweigt zum Prozessbeginn Eine 27-Jährige aus Lohne soll als IS-Sittenpolizistin im Irak gearbeitet haben. Zum Prozessauftakt in München ist das Verfahren am Dienstag vorerst unterbrochen worden. (09.04.2019) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 12.09.2021 | 10:00 Uhr