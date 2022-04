Prozess gegen Högel-Vorgesetzte: Chef-Ermittler sagt aus Stand: 21.04.2022 08:38 Uhr In Oldenburg wird heute der Prozess gegen frühere Vorgesetzte des Patientenmörders Niels Högel fortgesetzt. Als Zeuge wird der Chef-Ermittler der damaligen Sonderkommission "Kardio" vernommen.

Bei den Befragungen von Polizist Arne Schmidt dürfte es auch um Krankenakten gehen, die dem ehemaligen Pfleger Högel bei den Ermittlungen als Erinnerungsstütze digital zur Verfügung gestellt worden waren, sagte ein Sprecher des Landgerichts Oldenburg. Angeklagt sind drei Ärzte, drei leitende Pflegerinnen und Pfleger und ein Ex-Geschäftsführer der Kliniken Oldenburg und Delmenhorst. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen eine Mitverantwortung an Högels Taten durch Unterlassen vor. Konkret lautet die Anklage in unterschiedlichem Umfang auf Beihilfe zum Totschlag beziehungsweise zum versuchten Totschlag jeweils durch Unterlassen. Högel wurde 2019 wegen 85-fachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt und verbüßt seine Strafe in der JVA Oldenburg.

VIDEO: Niels Högel sagt vor Gericht gegen ehemalige Vorgesetzte aus (01.03.2022) (3 Min)

