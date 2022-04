Prozess gegen Ex-Vorgesetzte: Zweifel an Högel-Aussagen Stand: 08.04.2022 15:23 Uhr Sieben Tage hat der verurteilte Serienmörder Niels Högel als Zeuge vor dem Landgericht Oldenburg ausgesagt. Wie glaubwürdig ist der Ex-Krankenpfleger? Ein Gutachter äußert erhebliche Zweifel.

Högel habe eine ausgeprägte narzisstische Störung und verfüge über eine hohe "Lügenkompetenz", sagte der aussagepsychologische Sachverständige Max Steller am Freitag vor dem Landgericht. Er geht davon aus, dass Högel seine Lügenstrategie auch im Prozess gegen ehemalige Klinikvorgesetzte fortgesetzt hat. "Selbstwerterhöhung und Selbstdienlichkeit" seien Högel wichtiger als die Wahrheit, sagte Steller. Er sei in der Lage, Lügen spontan anschaulich und glaubhaft auszugestalten, um sich den Gegebenheiten anzupassen.

VIDEO: Niels Högel sagt vor Gericht gegen ehemalige Vorgesetzte aus (01.03.2022) (3 Min)

"Er kann auch mal die Wahrheit gesagt haben"

Alle Aussagen Högels im Prozess gegen seine ehemaligen Vorgesetzen müssten daher mit einem großen Fragezeichen versehen werden. "Er kann auch mal die Wahrheit gesagt haben", sagte Steller. Zudem verwies er auf die ungewöhnliche Situation des Verfahrens: Mit jedem Eingeständnis könne Högel seine Ex-Vorgesetzten belasten, so der Gutachter. Der Ex-Pfleger habe daher als Zeuge mit der potenziellen Motivation ausgesagt, andere zu belasten.

Videos 1 Min Gutachter wirft Högel "Lügen-Modell" vor Im Prozess gegen den ehemaligen Krankenpfleger Högel haben psychologische Gutachter ausgesagt. (04.04.2019) 1 Min

Lügen-Vorwürfe auch im früheren Prozess

Bereits in Högels Mordprozess im Jahr 2019 hatte der Gutachter dem Ex-Krankenpfleger eine "hohe Lügenneigung und eine hohe Lügenbereitschaft" attestiert. Damals wurde der heute 45-jährige wegen 85 Morden an den Kliniken Oldenburg und Delmenhorst zu lebenslanger Haft verurteilt worden. In dem Prozess hatte auch der einstige Leiter der ermittelnden Sonderkommission Arne Schmidt den Angeklagten Lügen vorgeworfen.

Chefermittler sagt Mitte April aus

Das nun laufende Verfahren richtet sich gegen frühere Klinikvorgesetzte von Högel. Sie sind wegen Beihilfe zum Totschlag beziehungsweise zum versuchten Totschlag durch Unterlassen angeklagt. Der Prozess wird am 21. April mit der Zeugenaussage des Chefermittlers Arne Schmidt fortgesetzt.

