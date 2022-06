Stand: 07.06.2022 09:01 Uhr Prozess: Wollte Angeklagter Emder Feuerschiff versenken?

Wegen des Vorwurfs der Sabotage an dem Museums-Feuerschiff "Amrumbank/Deutsche Bucht" muss sich heute in Emden ein 46-Jähriger vor dem Amtsgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Sachbeschädigung und Diebstahl in einem besonders schweren Fall vor. Der Angeklagte steht im Verdacht, Mitte Juni 2021 in das frisch sanierte Feuerschiff und Wahrzeichen der Stadt am Ratsdelft in der Innenstadt eingebrochen zu sein und dann mehrere Löcher in den Rumpf gebohrt zu haben. 20.000 Liter Wasser drangen dadurch in das Schiff ein und es entstand ein Schaden von rund 125.000 Euro. Für den Prozess ist lediglich ein Verhandlungstag angesetzt, dementsprechend soll voraussichtlich heute noch das Urteil fallen.

VIDEO: Löcher in Emder Feuerschiff: Verdächtiger geschnappt (23.12.2021) (1 Min)

