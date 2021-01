Stand: 08.01.2021 15:48 Uhr Prozess: Mann gibt Angriff mit Fleischerbeil auf Ehefrau zu

Wegen versuchten Totschlags muss sich ein 45-Jähriger vor dem Landgericht Oldenburg verantworten. Zum Auftakt des Prozesses gab der Mann zu, im Dezember 2013 seine getrennt von ihm lebende Ehefrau in Großenkneten (Landkreis Oldenburg) mit einem Fleischerbeil angegriffen zu haben, wie der Gerichtssprecher am Freitag berichtete. Laut Anklage verletzte er seine Frau im Gesicht, bevor sie ins Nachbarhaus flüchten konnte. Der Angeklagte soll mit dem Beil zudem auf einen Mann eingeschlagen und ihn verletzt haben. Nach der Tat tauchte der Angeklagte für mehrere Jahre im Ausland unter, so das Gericht. Schließlich meldete er sich und teilte mit, er wolle sich dem Gerichtsverfahren stellen. Insgesamt sind fünf Verhandlungstermine angesetzt.

Jederzeit zum Nachhören 7 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 7 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 08.01.2021 | 08:30 Uhr