Proteste: Bauern unterstützen niederländische Kollegen

In Niedersachsen sind am Donnerstagabend zahlreiche Landwirte auf die Straße gegangen. Sie stellten sich mit ihren Treckern auf Autobahn-Brücken und rollten Transparente aus. Auf der A30 bei Bad Bentheim und vor allem auf der A1 im Landkreis Vechta. In Neuenkirchen-Vörden, Lohne und Bakum zählte die Polizei rund 50 Trecker. Auch in Brake in der Wesermarsch haben Landwirte entlang der B211 mit ihren Traktoren demonstriert. Die Proteste seien friedlich verlaufen und der Verkehr nicht behindert worden, so ein Polizeisprecher.

VIDEO: Bauern protestieren auf Autobahnbrücken (1 Min)

Unterstützung für niederländische Kollegen

Die Bauern unterstützen damit die Proteste ihrer niederländischen Kolleginnen und Kollegen. Im Nachbarland hatte die Polizei bei Protesten in Heerenveen im Norden der Niederlande auf einen jugendlichen Traktorfahrer geschossen. Die Bauern dort wehren sich teils gewalttätig gegen die Pläne der Regierung, den Stickoxidausstoß massiv zu senken. Um das zu erreichen, müssten sie die Zahl der Tiere in den Ställen drastisch reduzieren. Viele Landwirte müssten dann aber ihren Betrieb schließen.

