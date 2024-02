Stand: 06.02.2024 21:05 Uhr Protest gegen geplante Gasförderung in der Nordsee

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) und Greenpeace wollen am Mittwochmorgen vor dem niedersächsischen Landtag gegen die geplanten Gasbohrungen vor Borkum protestieren. Mit Unterstützung vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) wollen die Aktivistinnen und Aktivisten eine fünf Meter hohe aufblasbare Bohrinsel errichten. Rund 25 Teilnehmende sollen dabei sein. Sie fordern von der Landesregierung ein Votum gegen die Gasförderung, das künftig nicht nur das Projekt vor Borkum, sondern viele weitere in dem Gebiet betreffen könnte. Klagen von deutscher und niederländischer Seite werden zurzeit in Den Haag verhandelt. Das Gericht hatte Ende Januar einen Baustopp für eine Bohrplattform aufrechterhalten - aus Umweltschutz-Gründen.

