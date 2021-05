Protest gegen Verbrenner: Greenpeace zieht VW den Schlüssel Stand: 26.05.2021 11:55 Uhr Mit einer gewieften Aktion haben Umweltschützer von Greenpeace am Mittwoch das Verschiffen von VW-Autos behindert: Im Verladehafen Emden zogen sie bei mehr als 1.000 Pkw den Zündschlüssel.

Die Autos werden im Hafen sonst täglich im Akkord auf Schiffe nach Übersee verladen. Damit das schnell geht, sind sie nicht abgeschlossen und die Schlüssel stecken. Davon wussten die Umweltschützer. Und so sind am Mittwochmorgen 20 Greenpeace-Aktivistinnen und Aktivisten über den Zaun geklettert und haben in Windeseile die Schlüssel gestohlen - und zwar den Erst- und den Ersatzschlüssel, wie ein Greenpeace-Sprecher dem NDR in Niedersachsen sagte.

Greenpeace fordert von VW: Ausstieg aus Verbrennern

Die Umweltschutzorganisation fordert von VW einen schnellen Ausstieg aus Verbrennungsmotoren. "Will VW seiner Klimaverantwortung gerecht werden, muss der Konzern aufhören, weitere Diesel und Benziner zu entwickeln und in alle Welt zu verkaufen", sagte Greenpeace-Verkehrsexperte Benjamin Stephan. Nach Angaben der Umweltschützer stellt sich der Konzern zwar als Elektro-Vorreiter dar, produziere jedoch weiter zu mehr als 90 Prozent der Autos mit Verbrennungsmotor. Zudem wolle VW Milliarden in die Entwicklung neuer Verbrenner investieren.

Ökologischer Fußabdruck so groß wie die Schweiz

Am Emder Hafen war die Polizei schnell vor Ort und nahm die Personalien der Umweltschützer auf. Da waren mehr als 1.000 Schlüssel jedoch schon abgezogen. Die Umweltschützer hoffen, durch diese Aktion das Verladen von Verbrennern in alle Welt etwas verlangsamen zu können. "Wir ziehen heute Hunderte Verbrenner vorerst aus dem Verkehr", sagte Benjamin Stephan. Die Autos, die in Emden im Jahr verladen werden, hinterlassen laut Greenpeace einen ebenso großen ökologischen Fußabdruck wie die gesamte Schweiz.

VW nennt kein Datum für Ausstieg

Von der Aktion in Emden ist VW nicht begeistert. Die Greenpeace-Kritik, dass Volkswagen einer der klimaschädlichsten Konzerne der Welt ist, will der Autobauer so nicht stehen lassen. VW betont immer wieder, Weltmarktführer im Bereich E-Autos und bis 2050 klimaneutral werden zu wollen. Bis 2030 soll es 70 Elektro-Modelle geben und 60 Prozent der Flotte soll mit Batterie fahren. In Emden soll das Werk in einigen Jahren nur noch Elektroautos bauen, die ersten sollen im kommenden Jahr vom Band laufen. Jeder neunte Mitarbeitende fahre jetzt schon ein E-Auto, heißt es. Wie jetzt ganz aktuell die Autos im Emder Hafen ohne Schlüssel verladen werden sollen, das ist im Konzern offenbar noch nicht geklärt.

