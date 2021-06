Protest gegen A20-Bau: Fahrraddemo von Stade nach Nordenham Stand: 04.06.2021 10:23 Uhr Im Norden Niedersachsen demonstrieren am Wochenende viele Menschen gegen den Bau der Autobahn 20. Die Fahrraddemo führt von der Elbe bis in die Wesermarsch. Am Sonnabend ist eine Abschlusskundgebung.

Die Tour, die unter anderem der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) initiiert, beginnt in Stade und führt in mehreren Etappen bis nach Nordenham. Dort findet am Sonnabend eine Abschlusskundgebung statt. Im Landkreis Ammerland gibt es bereits länger Proteste gegen den Ausbau. Dort haben Aktivisten Mitte Mai ein Camp errichtet. Das Lager wird von der Polizei beobachtet, der Landkreis sieht das Camp als illegal an.

Videos 1 Min A20-Weiterbau mit neuem Elbtunnel? Nach Jahren des Stillstandes kommt die Planung für die Küstenautobahn 20 voran. Ein neuer Elbtunnel im Norden rückt näher. Die Fertigstellung ist für 2030 vorgesehen. (29.07.2020) 1 Min

Schäden für die Umwelt befürchtet

Der bereits bestehende Teil der Küstenautobahn über Bad Segeberg in Schleswig-Holstein soll nach Niedersachsen verlängert werden. Dabei geht es um 160 Kilometer bis nach Westerstede - so der Plan des Bundes. Dafür sind Tunnel unter der Elbe und der Weser nötig. Kritiker erwarten schweren Schaden für Moore, Marschlandschaften und Wälder.

Gerichte verbieten Fahrraddemos auf Autobahnen

Auch an der Autobahn 39 bei Lüneburg, Wolfsburg und Braunschweig soll es am Wochenende Aktionen geben. Eine Fahrraddemo auf den Autobahnen selbst ist allerdings verboten worden. In einem Eilverfahren entschied das Verwaltungsgericht Braunschweig am Donnerstag, dass die Demo nicht auf der angemeldeten Route über die A2 und die A39 bis zur Anschlussstelle Wolfsburg-Mörse stattfinden darf. Auch eine geplante Fahrraddemo auf der A33 durch Osnabrück wurde gerichtlich untersagt. Die Umweltbewegung "Fridays for Future" wollte am Sonntag mit Fahrrädern gegen den geplanten Weiterbau der A33-Nord protestieren.

Fünf Klagen den A20-Weiterbau

Der BUND kritisiert, dass Autobahnen wie die Küstenautobahn A20 oder die A39 viele Milliarden Euro verschlingen und zusätzlichen Verkehr verursachen würden. Auch würden sie wertvolle Lebensräume zerstören, da die Trassen teils durch geschützte Wald- und Moorgebiete verliefen. Gegen den Bau der A20 sind fünf Klagen vor dem Bundesverwaltungsgericht anhängig. Ein erstes Urteil wird Anfang Dezember erwartet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 04.06.2021 | 15:00 Uhr