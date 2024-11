Stand: 11.11.2024 08:58 Uhr Probleme auf der Nordsee: Segler von Jacht gerettet

Nach fünfstündiger Suche haben Seenotretter in der Nacht zu Sonntag in der Deutschen Bucht einen Segler geborgen. Der 64-Jährige sei unterkühlt und erschöpft vor dem Seegatt zwischen den Inseln Langeoog und Spiekeroog vom Seenotrettungskreuzer "Bernhard Gruben" aus Hooksiel (Landkreis Friesland) in Sicherheit gebracht worden, teilte die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) am Sonntag mit. Der Skipper hatte zuvor über Seefunk einen Ausfall der Elektrik an Bord seiner Elf-Meter-Jacht gemeldet. Eine genaue Positionsangabe konnte der Mann laut DGzRS nicht machen. Kurz darauf sei der Kontakt abgerissen, hieß es. Der Mann und sein Boot wurden sicher in den Hafen gebracht. An Land übernahm der Rettungsdienst die Versorgung des Mannes.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 11.11.2024 | 06:30 Uhr