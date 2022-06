Stand: 28.06.2022 09:03 Uhr Probebetrieb der neuen Hadelner Kanalschleuse startet

In den kommenden zwei Wochen steht der Probebetrieb der neuen Hadelner Kanalschleuse in Otterndorf im Landkreis Cuxhaven bevor. Nur wenn die Schleuse funktioniert, kann Umweltminister Olaf Lies (SPD) am 11. Juli den Betrieb freigeben. Das 30-Millionen-Euro-Bauwerk soll dann einen Tag später auch von der regulären Schifffahrt genutzt werden. Drei Jahre Bauzeit sind dann zu Ende. Bis Freitag 12 Uhr wird die Straße am Kanal in Otterndorf nicht passierbar sein. Danach sind die Arbeiten an Niedersachsens größter Deichbaustelle beendet.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 28.06.2022 | 09:30 Uhr