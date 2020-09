Stand: 18.09.2020 07:47 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Post-Mitarbeiter streiken im Tarifkonflikt erneut

Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Post hat die Gewerkschaft Ver.di erneut zahlreiche Beschäftigte in Niedersachsen zum Warnstreik aufgerufen. Heute und am Sonnabend sollen Post- und Paketzusteller unter anderem in Osterholz-Scharmbeck, Delmenhorst, Ottersberg und Syke die Arbeit niederlegen. Auch die Region Hannover ist betroffen. Einzelne Briefe und Pakete könnten deshalb verspätet zugestellt werden, heißt es. Ver.di fordert 5,5 Prozent mehr Geld für die Beschäftigten. Die nächste Tarifrunde beginnt am Montag.

