Stand: 07.08.2023 21:32 Uhr Polizistin rettet Mann vermutlich das Leben

Eine Mitarbeiterin der Polizei in Bremerhaven hat einen Mann reanimiert und ihm damit vermutlich das Leben gerettet. Laut Polizei hatte der 58-Jährige in der Nacht zu Sonntag reglos auf der Straße gelegen, als die Frau mit Kollegen in einem Streifenwagen auf dem Weg zu einem Einsatz vorbeifuhr. Eine Passantengruppe hatte die Polizisten auf den Mann aufmerksam gemacht. Die Frau reanimierte den Mann mehrere Minuten. Er kam wieder zu Bewusstsein und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann habe offenbar gesundheitliche Probleme gehabt, hieß es. Die Polizei sieht keine Anzeichen für ein Fremdverschulden.

