Stand: 28.10.2024 14:41 Uhr Polizisten bespuckt und gebissen: 17-Jähriger leistet Widerstand

In Bremen ist am Sonntag ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte ein 17-Jähriger im Vorbeigehen eine Frau angesprochen und ihren 32-jährigen Freund provoziert. Zwischen den beiden Männern habe sich zunächst ein Streit entwickelt, der dann in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Der 32-Jährige sei zu Boden gegangen, der 17-Jährige soll ihm daraufhin gegen den Kopf getreten haben. Laut Polizei wurde der 32-Jährige kurzzeitig bewusstlos. Die alarmierte Polizei konnte die Situation zunächst beruhigen. Nach Angaben einer Sprecherin trat der junge Mann auf dem Weg zur Wache nach den Beamten. Dort angekommen soll er drei Polizisten bespuckt und gebissen haben. Sie wurden verletzt, waren aber weiterhin dienstfähig.

