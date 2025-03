Stand: 13.03.2025 16:24 Uhr Delmenhorst: Polizist stoppt 18-Jährigen mit Warnschuss

Ein Polizist hat in der Nacht zu Mittwoch bei einem Einsatz in Delmenhorst einen Warnschuss abgefeuert. Ein 18-Jähriger hatte seine Mutter zuvor in einer Küche eingesperrt und sie mit einer vermeintlichen Schusswaffe bedroht, teilten die Beamten mit. Nachdem diese die 50-Jährige aus der Wohnung gebracht hatten, flüchtete ihr Sohn den Angaben zufolge durch eine Hintertür. Als die Polizisten ihn kurze Zeit später in der Nähe der Wohnung fanden, zielte er offenbar mit einer Waffe auf die im Streifenwagen sitzenden Beamten und weigerte sich diese abzulegen. Ein Polizist gab den Angaben zufolge darauf einen Warnschuss in die Luft ab. Der 18-Jährige stolperte, die Polizisten nahmen ihm seine Waffe ab. Den Angaben der Polizei zufolge trug er den Nachbau einer Armeewaffe bei sich. Sein Blutalkoholwert betrug 2,31 Promille. Der 18-Jährige kam in eine psychiatrische Einrichtung.

