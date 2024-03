Stand: 20.03.2024 16:11 Uhr Polizeihund "Ivo" beißt mutmaßlichem Einbrecher in den Po

Polizeihund "Ivo" hat in Bremerhaven geholfen, einen mutmaßlichen Einbrecher festzunehmen. Die Beamten suchten am frühen Mittwochmorgen einen 36 Jahre alten Mann in dessen Wohnung auf, nachdem er zuvor in einen Kiosk eingebrochen sein soll, teilte die Polizei mit. Der Mann verhielt sich demnach sehr aggressiv und versuchte, die Polizisten anzugreifen. Als er auch den Diensthundeführer attackieren wollte, verteidigte Polizeihund "Ivo" sein Herrchen und biss dem Mann in den Po, wie es weiter hieß. Danach konnten die Beamten den Verdächtigen festnehmen. Er sei zunächst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus und anschließend in Polizeigewahrsam gebracht worden. In der Nacht zu Mittwoch waren die Einsatzkräfte gleich zweimal wegen Einbruchsmeldungen zu dem Kiosk im Stadtteil Geestmünde gerufen worden. Beim zweiten Mal gaben der Polizei zufolge aufmerksame Zeugen eindeutige Hinweise auf den mutmaßlichen Täter.

