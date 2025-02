Stand: 14.02.2025 09:12 Uhr Bremen: Polizeifeindliche Parolen an Polizeistation geschmiert

Unbekannte haben eine Außenwand der Polizeiwache in der Schulstraße in der Bremer Neustadt beschmiert. Nach Angaben einer Sprecherin hatten Einsatzkräfte die Tat auf ihrer Streife in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag entdeckt. Demnach ist auf der Fassade großflächig ein polizeifeindlicher Schriftzug in weißer Farbe zu lesen. Zudem wurden diverse Plakate an die Außenwand geklebt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer (0421) 362 38 88 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 14.02.2025 | 06:30 Uhr