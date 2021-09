Stand: 17.09.2021 19:11 Uhr Polizeieinsatz an Oberschule in Dorum nach Telefonanruf

Ein Anruf eines Unbekannten hat an einer Oberschule in Dorum (Landkreis Aurich) einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Die Person hatte sich am Freitagmittag telefonisch bei der Schule gemeldet. Die Schulleitung habe darauf die Polizei informiert, hieß es. Wegen des Verdachts einer Bedrohungslage mussten rund 500 Schülerinnen und Schüler das von Beamten gesicherte Gebäude verlassen. Die Schule wurde darauf durchsucht, Verdächtiges wurde nicht gefunden. Nach zwei Stunden wurde der Einsatz beendet. Die Polizei ermittelt nun gegen Unbekannt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 18.09.2021 | 08:00 Uhr