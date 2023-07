Stand: 16.07.2023 17:14 Uhr Polizei zieht Autofahrer mit 3,4 Promille aus dem Verkehr

Die Polizei hat am Samstag in Oldenburg den Fahrer eines Kleinbusses mit 3,4 Promille kontrolliert und aus dem Verkehr gezogen. Wie die Beamten am Sonntag mitteilten, war Zeugen auf der A28 zwischen den Anschlussstellen Marschweg und Eversten ein Kleinbus aufgefallen, der in "starken Schlangenlinien" fuhr. Als die Polizistinnen und Polizisten den 50-Jährigen kontrollierten, rochen sie Alkohol und führten einen Atemalkoholtest durch. Anschließend nahmen sie den Mann für eine Blutentnahme mit auf die Wache. Seinen Führerschein musste er abgeben. Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des 50-Jährigen gefährdet wurden, sollen sich bei der Autobahnpolizei Oldenburg unter Telefon (04402) 93 30 melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 17.07.2023 | 06:30 Uhr